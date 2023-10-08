Асхат Тагыберген рассказал о номинации на престижную премию ФИФА

Капитан сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген поделился впечатлениями о том, что его гол попал в список на звание лучшего по мнению ФИФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

"Очень рад, что впервые номинирован на такую премию с Казахстана, благодарю всех за поддержку. Было бы классно съездить в Цюрих (смеется). Видел и остальные голы, есть и покрасивее моего, но если все вместе проголосуем, то я думаю мы туда поедем", - рассказывает Тагыберген.

Напомним, Асхат Тагыберген забил впечатляющий мяч в матче против Дании с дальней дистанции. За этот гол капитан национальной команды был номинирован на премию имени великого венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

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