"Мы все понимаем цену этих шести очков": Магомед Адиев высказался о подготовке к выездным матчам

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о настрое команды на предстоящие выездные матчи отбора на чемпионат Европы-2024 против Дании и Финляндии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

Национальная сборная Казахстана по футболу начала подготовку к предстоящим матчам выездного цикла квалификации на Евро-2024 против Дании и Финляндии. На тренировке о настрое команды рассказал главный тренер Магомед Адиев.

"Атмосфера положительная. Мы давно друг друга не видели. Начинаем наш подготовительный микро-цикл к предстоящим играм. Жалко, конечно, что пока не все футболисты в нашем распоряжении, пока что в усеченном составе тренируемся. Нормальное настроение и нормальная подготовка. Завтра - послезавтра люди будут потихоньку добираться и уже потом три дня основной направленности тренировки тактически и функционально будут.

Подготовка она, конечно, очень серьезная. Мы все понимаем цену этих шести очков, которые стоят на кону. Есть наработки у нашего тренерского штаба, два плана ведения игры из них выбрать надо будет нам, правильные решения принять. Ну и, конечно, в тренировочном процессе пробовать, что нам покажется наиболее приемлемым тем и предстанем на игре с Данией", - заявляет главный рулевой сборной.

Напомним, последний матч сборная провела 10 сентября против Северной Ирландии, в котором одержала победу со счетом 1:0.

На данный момент Казахстан в группе Н занимает четвертое место с 12-ю очками. Лидируют Дания и Словения, в активе которых 13 очков. Замыкает тройку сборная Финляндии.

Выездные матчи с Данией и Финляндией пройдут 15 и 17 сентября соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.