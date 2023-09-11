Битва за выход на Евро-2024: положение сборной Казахстана в группе H после шести туров

В группе H состоялся шестой тур квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. Сборная Казахстана по футболу добилась победы в домашнем матче, передает NUR.KZ.

Казахстанская команда в Астане с минимальным счетом обыграла сборную Северной Ирландии.

Это позволило подопечным Магомеда Адиева набрать 12 очков. В данный момент сборная Казахстана в группе H находится на четвертом месте.

Лидируют Дания и Словения, в активе которых 13 очков. Замыкает тройку сборная Финляндии. У команды 12 очков. У ирландцев три очка, а борная Сан-Марино находится на последнем месте без набранных очков.

Нашей сборной в рамках текущей отборочной кампании осталось провести четыре матча. Соперниками будут Дания, Финляндия (обе встречи пройдут в октябре), Словения и Сан-Марино (игры состоятся в ноябре).

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