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Капитан сборной Казахстана по футзалу высказался после победы над Азербайджаном

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Игита
Игита. Фото: instagram/kazfutsal

Вратарь и капитан национальной команды по футзалу Лео Игита подвел итоги выездной победы над Азербайджаном в рамках элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу федерации футбола Казахстана.

Сразу после победного матча об успехе сборной высказался голкипер команды Лео Игита.

"Я считаю, что фавориты. Мы не просто каждый отдельно, мы как команда, коллектив фаворит. Первый тайм, конечно, 0:1, моя ошибка тоже тут считаю, но у нас тоже было много моментов в первом тайме. Потом второй тайм мы довели до голов. Это показывает, что сильная команда. Мы хотели выиграть с начала и до конца. Это очень важная победа, потому что впереди еще матч в Астане будет трудно, потому что они тоже хотят играть на чемпионате мира. Они очень квалифицированная команда. Могу сказать, что Казахстан на хорошем пути. Мы реализовали все что тренировали. Мы заслужили эту победу", - отмечает Игита.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу одержала уверенную победу на выезде против Азербайджана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2040037-kapitan-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-vyskazalsya-posle-pobedy-nad-azerbaydzhanom/

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