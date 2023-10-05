"Ньюкасл" разгромил "ПСЖ": результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА

В ночь на 5 октября завершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Во второй день матчей крупной победы добился английский "Ньюкасл", передает NUR.KZ.

"Сороки" одержали разгромную победу над французским "ПСЖ". Матч завершился победой английского клуба со счетом 4:1. В составе "Ньюкасла" голами отметились Мигель Альмирон, Дэн Берн, Шон Лонгстафф, Фабиан Шер. Парижане отыграли один мяч усилиями Лукаса Эрнандеса.

Группа Е

"Атлетико" Мадрид (Испания) — "Фейеноорд" (Нидерланды) — 3:2;

"Селтик" (Шотландия) — "Лацио" (Италия) — 1:2.

Группа F

"Ньюкасл" (Англия) — ПСЖ (Франция) — 4:1;

"Боруссия" Дортмунд (Германия) — "Милан" (Италия) — 0:0.

Группа G

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:3;

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Янг Бойз" (Швейцария) — 2:2.

Группа Н

"Антверпен" (Бельгия) — "Шахтер" (Украина) — 2:3;

"Порту" (Португалия) — "Барселона" (Испания) — 0:1.

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