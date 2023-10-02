"Каспий" и "Аксу" покидают казахстанскую футбольную премьер-лигу

Два футбольных клуба "Каспий" и "Аксу" после 24-х туров занимают последние места в Казахстанской премьер-лиге и поэтому, в новом сезоне сыграют в первой лиге, передает NUR.KZ.

В Казахстанской премьер-лиге после 24 сыгранных туров «Каспий» с 16-ю очками располагается на последней строчке турнирной таблицы - 14-й. ФК «Аксу» провел также 24 матча. В последнем туре команда одержала победу над "Кайсаром", однако это не помогло клубу остаться в Премьер-лиге на следующий сезон. На данный момент "Аксу" с 18-ю баллами занимает 13-е место.

Обе команды уже лишились шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе, поскольку у идущего на 11-м месте «Окжетпеса» в активе 25 очков.

Казахстанская футбольная премьер-лига завершится 28 октября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.