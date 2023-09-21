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Игита высказался об успехе команды на домашнем матче квалификации на ЧМ-2024

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Игита - вратарь сборной Казахстана по футзалу
Игита - вратарь сборной Казахстана по футзалу: Федерация футбола Казахстана

Голкипер сборной Казахстана по футзалу Игита поделился эмоциями после победного матча против Румынии в рамках элитного раунда квалификации на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ.

"Я давно не играл здесь, дома, из-за травмы. Почти год не выступал перед болельщиками. Победа - самое главное, не важно как. В конце три очка на таблице показали, кто лидер. Первый тайм они чувствовали давление. Они почти не пришли к воротам. Создали только один момент, который гол забил.

Во втором тайме они очень организованно сыграли, сделали нам много сюрпризов. Как Кака сказал: "Надо либо наказать, либо пропускать". Они реализовали свои моменты, важно, что мы смогли дотерпеть. Я тоже столько сил трачу на оборону. Мы заслужили эту победу. Жду следующий матч в Казахстане снова", - заявляет голкипер национальной команды.

Ранее, выступление сборной оценил главный тренер команды - Кака.

Теперь национальная команда сыграет свой следующий матч 6 октября, на выезде, против сборной Азербайджана. Затем 11 октября уже Азербайджан прилетит в Казахстан для ответной встречи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2037539-vratar-futzalnoy-sbornoy-igita-vyskazalsya-ob-uspehe-komandy-na-domashnem-matche-kvalifikatsii-na-chm-2024/

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