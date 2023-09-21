Кака прокомментировал победу сборной Казахстана над Румынией

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака оценил победу своих подопечных в домашнем матче отбора на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ.

"В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков за те эмоции, которые они получили сегодня. Последний матч, когда мы играли здесь, счет был 7:0 и тоже такие эмоции. Сегодня потратили много нервов, но болельщикам такое нравится. Они видели не только трудную победу, но еще характер команды. Они это чувствуют. Я думаю наша команда сегодня смогла передать болельщикам тот характер, который у нас есть. Эта связь между командой и болельщиками. Это футзал поэтому мы его так любим, что можно первый тайм выиграть 4:1, а потом второй обороняться и команда может уравнять игру", - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу одержала победу в элитном раунде квалификации на чемпионат мира-2024 против Румынии со счетом 4:3.

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