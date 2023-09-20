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"Барселона" разгромила "Антверпен": результаты матчей Лиги чемпионов

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ФК "Барселона"
ФК "Барселона". Фото: Cristian Trujillo/Quality Sport Images/Getty Images

Состоялся первый день матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Крупных побед добились испанская "Барселона" и английский "Манчестер Сити", передает NUR.KZ.

Каталонцы на своем поле буквально уничтожили бельгийский "Антверпен". Матч завершился со счетом 5:0. Голами отметились Йелле Батайе (автогол), Жоау Феликс (дубль), Роберт Левандовски, Гави.

"Горожане" в свою очередь добились волевой победы над "Црвеной Звездой". Английский клуб уступал 0:1, однако смог отыграться и одержать итоговую победу со счетом 3:1. Голы забивали Осман Букари ("Црвена Звезда"), Хулиан Альварес (дубль), Родри.

Ниже представлены результаты всех игр.

Группа E

"Лацио" (Италия) - "Атлетико" (Испания) - 1:1

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия) - 2:0

Группа F

"Милан" (Италия) - "Ньюкасл" (Англия) - 0:0

ПСЖ (Франция) - "Боруссия" (Д, Германия) - 2:0

Группа G

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Лейпциг" (Германия) - 1:3

"Манчестер Сити" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 3:1

Группа H

"Барселона" (Испания) - "Антверпен" (Бельгия) - 5:0

"Шахтер" (Украина) - "Порту" (Португалия) - 1:3

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2037321-barselona-razgromila-antverpen-rezultaty-matchey-ligi-chempionov/

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