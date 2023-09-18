Команда Рамазана Оразова вырвала волевую ничью против лидера чемпионата Словении

Словенский "Копер", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов, сыграл вничью (1:1) в матче восьмого тура против лидера чемпионата "Целе", передает NUR.KZ.

"Копер" проводил домашний матч против "Целе" в рамках 8-го тура чемпионата Словении. Счет на 16-й минуте открыл боснийский полузащитник гостей Марио Квесич. Уже в концовке игры "Копер" смог отыграться. На 90-й минуте команду спасает Беде Осуджи. Итоговый счет - 1:1. Полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов вышел на старте второго тайма, на 46-й минуте.

На данный момент команда казахстанца занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 13 очков. «Целе» же с 17-ю баллами продолжает лидировать в чемпионате Словении.

Напомним, Рамазан Оразов перешел в "Копер" в конце августа из костанайского "Тобола"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.