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30 лет независимости Казахстана

Еще один футболист сборной Казахстана перешел в европейскую команду

Опубликовано:

Рамазан Оразов
Рамазан Оразов: Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана и ФК "Тобол" Рамазан Оразов стал игроком словенского "Копера" передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу костанайской команды.

Контракт Оразова с "Копером" рассчитан на два года с опцией продления на один сезон.

Трансфер должен состояться до закрытия летнего окна до 31 августа. Таким образом, казахстанец не сможет помочь костанайцам в ответном матче с «Викторией Пльзень», который пройдет как раз-таки в последний день лета.

Напомним, Оразов провел 24 матча за "Тобол", в которых забил три гола. Воспитанник «Кайрата» ранее выступал в «Аксу», «Актобе», а также в латвийском «Даугавплисе» и российской «Чайке»

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034058-esche-odin-futbolist-sbornoy-kazahstana-pereshel-v-evropeyskuyu-komandu/

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