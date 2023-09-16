"Казахи показали здесь свою горячую кровь": Кака прокомментировал победу сборной Казахстана над Нидерландами

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака высказался о выступлении сборной после первого матча отборочного цикла на чемпионат мира-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

"Ребята играли очень хорошо. Не реализовали некоторые свои моменты, но тут нет такого, чтобы мы делали из этого трагедию. Это первый матч, ребята долго не играли вместе. Ребята еще не в тонусе, только начало сезона. Сейчас мы посмотрим игру и будем видеть: почему мы не реализовали моменты. Самое главное это победа, три очка.

Я удивлен, что миниум 100 человек было (болельщиков Казахстана - прим.ред.). Их было слышно более, чем местных болельщиков. Казахи показали здесь свою горячую кровь, свою любовь к стране и сборной. Это было очень приятно и действительно передало нам очень большую энергию",- рассказывает главный тренер.

Напомним, сборная Казахстана по футзалу одержала победу в первом матче элитного раунда квалификации ЧМ-2024 против Нидерландов со счетом 2:0.