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Главный тренер сборной Казахстана по футзалу прокомментировал подготовку команды перед матчем с Нидерландами

Опубликовано:

Кака
Кака. Фото: instagram.com/kff_team/

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Кака рассказал о тренировочном процессе команды перед предстоящим матчем элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024 против Нидерландов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Казахстана.

"Мы готовились хорошо. У меня только слова благодарности футболистам за отношение, за профессионализм, за мотивацию, которую они показали за эти четыре дня подготовки.

У нас было очень мало времени на то, чтобы посмотреть игроков. В сезоне было все три матча, только «Кайрат», «Аят» и «Семей» играли много товарищеских матчей. За три матча могут быть ошибки, это очень мало. Мы вызвали самый сильный состав, который у нас есть на данный момент.

Нидерланды очень сильная команда. Они хорошо прибавили, назначили тренера с опытом работы в России и «Барселоне». Мы разобрали соперника и видели как они играют. Их стоит уважать, мы играем в гостях, поэтому серьезно готовились. Я сказал ребятам, чтобы они сами верили, что мы заслуживаем победу", - заявляет главный тренер футзальной сборной.

Напомним, матч с Нидерландами пройдет сегодня, 15 сентября в 23.55 по времени Астаны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036762-glavnyy-trener-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-prokommentiroval-podgotovku-komandy-pered-matchem-s-niderlandami/

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