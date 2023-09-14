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Сборная Казахстана по футзалу начала подготовку к матчам отбора чемпионата мира-2024

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Сборная Казахстана по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу. Фото: Федерация футбола Казахстана

Национальная сборная Казахстана по футзалу провела первую тренировку в Нидерландах, где пройдет первый матч элитного раунда квалификации ЧМ-2024, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

Команда прибыла в город Алмере, что находится в 30 км от столицы Нидерландов — Амстердама. Подопечные Кака уже провели первую тренировку на арене «Топспортсентрум Алмере».

В окончательный состав команды вошли следующие игроки:

Вратари: Игита, Нарун Сериков;

Полевые игроки: Чингиз Есенаманов, Дуглас Жуниор, Даурен Турсагулов, Биржан Оразов, Альберт Акбаликов, Райымбек Жума, Тайнан, Арнольд Кнауб, Жахангир Рашит, Эдсон, Абдирасул Абдиманапулы.

Отметим, в сентябре сборная Казахстана проведет два матча в рамках элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024. 15-го числа команда сыграет против сборной Нидерландов. Игра пройдет на арене «Топспортсентрум Алмере» и начнется в 23:55 по времени Астаны (19:55 по местному времени).

20 сентября национальная команда примет Румынию. Матч пройдет в Алматы, во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036620-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-nachala-podgotovku-k-matcham-otbora-chempionata-mira-2024/

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