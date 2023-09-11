Голкипер сборной Казахстана Игорь Шацкий после победы над Северной Ирландией: Мы в гонке и продолжаем свой путь

Вратарь национальной сборной Казахстана по футболу после победного матча против Северной Ирландии в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 оценил результат команды, передает корреспондент NUR.KZ.

"В этом матче, безусловно, чувствовал волнение. Макс (Самородов - прим. ред.) здорово сыграл в этом моменте. Мы в гонке и продолжаем свой путь. Мы одна команда и делаем все во благо своей сборной. Мы в очередной раз доказали, что мы одна большая семья с большим сердцем. Суперподдержка от болельщиков. Я поздравляю всю нашу страну. Спасибо за такую горячую поддержку. Победа посвящается всем", - заявляет голкипер сборной.

В домашнем матче против Северной Ирландии Игорь Шацкий стал одним из героев матча, когда совершил суперсейв на 48-й минуте и не дал гостям сравнять счет.

Напомним, Казахстан одержал победу над Северной Ирландией в домашнем матче квалификации на Евро-2024 со счетом 1:0.

После победного матча Сборная Казахстана в группе H занимает 4-е место, имея в своем активе рекордные 12 очков. На одну позицию выше, но с таким же количеством баллов, расположилась Финляндия.

В лидеры же, выбилась Словения, обыгравшая Сан-Марино, в их копилке 13 баллов. Столько же у датчан, которые располагаются на второй строчке. На пятом месте с тремя очками - Северная Ирландия. Сан-Марино же замыкает группу.

Ранее мы рассказывали о другом герое матча, авторе единственного гола в ворота Северной Ирландии - Максиме Самородове.

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