Герой матча "Казахстан - Северная Ирландия" рассказал о забитом голе

Автор единственного забитого мяча в матче квалификации Евро-2024 Максим Самородов дал интервью корреспонденту NUR.KZ, где поделился победными эмоциями.

- 27-я минута, ваш гол, расскажите про этот момент.

- Получил передачу, открылся, здорово ушел, можно так сказать, по-футбольному. Просто принял решение - ударил - гол. Посвящаю гол родным, близким, любимой своей, также не забываю про весь Казахстан, который смотрит, болеет. Спасибо им большое!

- В первом тайме помимо того, что вы гол забили, вы еще эффектно спасли наши собственные ворота, так?

- Честно скажу, мне как будто сердце подсказало: нужно до конца добежать, что-то хорошее случится. Если не добегу, то что-то плохое. Добежал, так получилось, что выручил.

- Насколько важно было забить при полном стадионе?

- Сами понимаете, насколько это важно было. Очень рад, спасибо команде. Без них я бы не забил этот гол.

- Заменили вас потому, что травма?

- Да, во втором тайме я столкнулся. Головокружение чуть-чуть усилилось. Оно немного успокоилось, потом еще больше усилилось. Я сразу замену попросил.

- Мы знаем, вы недавно женились, была ли дополнительная мотивация от этого хорошо проявить себя на поле?

- Мне кажется, это у любого футболиста и спортсмена заложено в душе, что они хотят быть лучше. Я в их числе.

- В Северной Ирландии много говорили, что в первом матче нам повезло. Что сейчас можно им ответить?

- "Привет" передам просто, большой. Повезло так повезло, я не могу больше ничего сказать (смеется).

- Что президент вам сказал в раздевалке?

- Если честно, у меня такая эйфория была. Я все забыл, ничего не слышал. Или что слышал, но уже забыл (смеется).

Напомним, Максим Самородов на 27-й минуте стал автором единственного гола в матче "Казахстан - Северная Ирландия".

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