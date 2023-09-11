Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Герой матча "Казахстан - Северная Ирландия" рассказал о забитом голе

Опубликовано:

Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Федерация футбола Казахстана

Автор единственного забитого мяча в матче квалификации Евро-2024 Максим Самородов дал интервью корреспонденту NUR.KZ, где поделился победными эмоциями.

- 27-я минута, ваш гол, расскажите про этот момент.

- Получил передачу, открылся, здорово ушел, можно так сказать, по-футбольному. Просто принял решение - ударил - гол. Посвящаю гол родным, близким, любимой своей, также не забываю про весь Казахстан, который смотрит, болеет. Спасибо им большое!

- В первом тайме помимо того, что вы гол забили, вы еще эффектно спасли наши собственные ворота, так?

- Честно скажу, мне как будто сердце подсказало: нужно до конца добежать, что-то хорошее случится. Если не добегу, то что-то плохое. Добежал, так получилось, что выручил.

- Насколько важно было забить при полном стадионе?

- Сами понимаете, насколько это важно было. Очень рад, спасибо команде. Без них я бы не забил этот гол.

- Заменили вас потому, что травма?

- Да, во втором тайме я столкнулся. Головокружение чуть-чуть усилилось. Оно немного успокоилось, потом еще больше усилилось. Я сразу замену попросил.

- Мы знаем, вы недавно женились, была ли дополнительная мотивация от этого хорошо проявить себя на поле?

- Мне кажется, это у любого футболиста и спортсмена заложено в душе, что они хотят быть лучше. Я в их числе.

- В Северной Ирландии много говорили, что в первом матче нам повезло. Что сейчас можно им ответить?

- "Привет" передам просто, большой. Повезло так повезло, я не могу больше ничего сказать (смеется).

- Что президент вам сказал в раздевалке?

- Если честно, у меня такая эйфория была. Я все забыл, ничего не слышал. Или что слышал, но уже забыл (смеется).

Напомним, Максим Самородов на 27-й минуте стал автором единственного гола в матче "Казахстан - Северная Ирландия".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2036083-geroy-matcha-kazahstan-severnaya-irlandiya-rasskazal-o-zabitom-gole/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.