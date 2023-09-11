"Надеюсь, этой победой мы дали надежду всем": Рамазан Оразов о матче с Северной Ирландией

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Рамазан Оразов ответил на вопросы корреспондента NUR.KZ после победного матча в отборочном цикле чемпионата Европы 2024 против Северной Ирландии.

- Рамазан, что сейчас чувствуете после победы?

- Игра случилась очень трудной, потому что соперник очень квалифицированный. В физический футбол играет. Непросто после поражения от Финляндии в физическом плане, немножко мы были должны родине, болельщикам. Надеюсь, этой победой мы дали надежду всем. У нас впереди еще 4 игры. Нужно брать очки по максимуму, также выкладываться.

- На игре присутствовал президент, ощущалось ли дополнительное давление из-за этого?

- Если честно, вначале я видел как он сидел. Потом уже обо всем забыл, если честно. А так да, это большая честь, что первый человек страны приходит на наши матчи. Хочу отметить, что полный стадион второй матч подряд, 30 тысяч болельщиков. Очень горд за это, все пацаны рады. Это добавляет еще больше мотивации.

- Президент заходил в раздевалку. Что сказал?

- "Молодцы" (сказал - прим.ред.). Похвалил.

- Если по итогам двух матчей говорить, одно поражение и одна победа? Больше довольны результатом или нет?

- Мы не взяли шесть очков. Мы должны были брать шесть очков. Три очка - это мало для нас. Где-то не доработали в первой игре. У нас еще есть время исправить ошибки.

Напомним, национальная сборная Казахстана по футболу одержала победу над Северной Ирландией со счетом 1:0. Рамазан Оразов вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут матча.

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