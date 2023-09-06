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Бахтиер Зайнутдинов: Чувствую ответственность, потому что много казахов поддерживают меня

Опубликовано:

футболшы
Фото: Қазақстанның футбол федерациясы

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов на предматчевой пресс-конференции перед встречей с Финляндией в рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 рассказал о впечатлениях после перехода в новый клуб, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда по футболу провела предматчевую пресс-конференцию, на которой игроки и главный тренер сборной ответили на вопрос журналистов. Так, про адапатацию в новом клубе расказал Бахтиер Зайнутдинов.

"Адаптация проходит хорошо. Какой-то новый вызов для меня. Все поменялось. Язык приходится учить. Жизнь заставляет сейчас, поэтому в тоже время чувствую ответственность, потому что много казахов поддерживают меня в Стамбуле и здесь. Поэтому перед ними отвественность есть. Не хочется их подвести, так как они очень сильно в меня верят. Так в Бешикташе только 15 дней. Все впереди и я работаю, тренируюсь, доказываю, а дальше видно будет.

-Размер трансфера вас устраивает, финансовая сторона как?

-Я думаю переплатили немного за меня (смеется) " - делится с журналистами Зайнутдинов

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035555-bahtier-zaynutdinov-chuvstvuyu-otvetstvennost-potomu-chto-mnogo-kazahov-podderzhivayut-menya/

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