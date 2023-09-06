Выбрал футбол вместо денег: Серхио Рамос вернулся в "Севилью"

Серхио Рамос: Фото: instagram.com / sergioramos

Чемпион мира и Европы, испанский защитник Серхио Рамос перешел в родную "Севилью", за которую начинал профессиональную карьеру и являлся воспитанником, передает NUR.KZ.

Бывший игрок французского "Пари-Сен-Жермен" Серхио Рамос в это летнее трансферное окно активно рассматривал предложения от самых разных клубов и лиг. Так, именитого испанца звали в турецкую лигу, а именно интерес проявляли "Галатасарай" и "Бешикташ". Также предложения поступали от команд саудовской лиги. Но под закрытие трансферного окна Рамос решил остановиться на клубе, воспитанником которого он является.

38-летний испанец в своих социальных сетях отмечает, что очень рад вернуться в родной клуб и стадион "Раймон санчес Писхуан". Как заявляет футбольный инсайдер Фабрицио Романо в "Севилье" Серхио будет зарабатывать один миллион евро за сезон. Это почти в 15 раз меньше, чем ему предлагали в Саудовской Аравии.

Рамос уже приступил к тренировкам и его официальная презентация в качестве игрока пройдет сегодня. Так как сейчас идет перерыв на игры сборных, защитник сыграет за "Севилью" 17 сентября в домашнем мачте Ла лиги против Лас-Пальмаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035480-vybral-futbol-vmesto-deneg-serhio-ramos-vernulsya-v-sevilyu/