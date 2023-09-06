Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Выбрал футбол вместо денег: Серхио Рамос вернулся в "Севилью"

Опубликовано:

Серхио Рамос
Серхио Рамос: Фото: instagram.com / sergioramos

Чемпион мира и Европы, испанский защитник Серхио Рамос перешел в родную "Севилью", за которую начинал профессиональную карьеру и являлся воспитанником, передает NUR.KZ.

Бывший игрок французского "Пари-Сен-Жермен" Серхио Рамос в это летнее трансферное окно активно рассматривал предложения от самых разных клубов и лиг. Так, именитого испанца звали в турецкую лигу, а именно интерес проявляли "Галатасарай" и "Бешикташ". Также предложения поступали от команд саудовской лиги. Но под закрытие трансферного окна Рамос решил остановиться на клубе, воспитанником которого он является.

38-летний испанец в своих социальных сетях отмечает, что очень рад вернуться в родной клуб и стадион "Раймон санчес Писхуан". Как заявляет футбольный инсайдер Фабрицио Романо в "Севилье" Серхио будет зарабатывать один миллион евро за сезон. Это почти в 15 раз меньше, чем ему предлагали в Саудовской Аравии.

Рамос уже приступил к тренировкам и его официальная презентация в качестве игрока пройдет сегодня. Так как сейчас идет перерыв на игры сборных, защитник сыграет за "Севилью" 17 сентября в домашнем мачте Ла лиги против Лас-Пальмаса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035480-vybral-futbol-vmesto-deneg-serhio-ramos-vernulsya-v-sevilyu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.