Бахтиер Зайнутдинов прибыл в расположение сборной Казахстана (видео)

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: kff.kz

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Астану, для того, чтобы принять участие в домашних играх национальной команды в квалификации чемпионата Европы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram Федерации футбола Казахстана.

Уже через три дня Национальная команда Казахстана по футболу сыграет матч против Финляндии. В расположение сборной вернулись игроки выступающие в зарубежных клубах. Так в команду прибыли - Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ" Турция), Рамазан Оразов ("Копер" Словения), Марат Быстров ("Ахмат" Россия) и Нуралы Алип ("Зенит" Россия).

"Устал, устал" - говорит на видео Зайнутдинов.

Напомним, матч Казахстан-Финляндия пройдет 7 сентября в 20.00 (по казахстанскому времени) на Астана арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035208-bahtier-zaynutdinov-pribyl-v-raspolozhenie-sbornoy-kazahstana-video/