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Без травмы: защитник сборной Казахстана Нуралы Алип избежал повреждения в матче с ЦСКА

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Футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Защитник сборной Казахстана и Санкт-Петербургского «Зенита» Нуралы Алип не получил серьезной травмы после столкновения в матче против ЦСКА, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграмм-канал журналиста Айдына Кожахметова.

Нуралы Алип избежал серьёзного повреждения в матче за "Зенит". Команда нашего защитника сыграла вничью на выезде с ЦСКА, в одном из эпизодов Нуралы жёстко столкнулся с нападающим хозяев Антоном Заболотным, после чего казалось, что он получил сотрясение мозга и другие повреждения. Но с Алипом все в порядке. После матча он вылетел в Астану, в расположение сборной Казахстана.

Ранее, мы рассказывали о неудачном моменте защитника, который привел к голу в ворота его команды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035207-bez-travmy-zaschitnik-sbornoy-kazahstana-nuraly-alip-izbezhal-povrezhdeniya-v-matche-s-tsska/

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