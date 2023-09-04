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Нуралы Алип объяснил причину голевой ошибки в матче с ЦСКА

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Футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Максим Константинов / Матч ТВ

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип высказался о своей результативной ошибке в матче 7-го тура российской премьер-лиги с московским ЦСКА, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportsdaily.ru.

На старте встречи к 4-й минуте Алип отдал поперечную передачу голкиперу Михаилу Кержакову. Российский вратарь не смог хорошо обработать мяч, и ошибкой воспользовался нападающий красно-синих Антон Заболотный и открыл счет в матче.

«Пропустили быстрый гол. Не ожидали такого. Соперник прессинговал и воспользовался нашей ошибкой. В моменте с голом не поняли друг друга с Кержаковым? Не знаю, на теории все объяснят тренеры», — заявил Алип в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Сравнять счет действующему чемпиону РПЛ удалось только ближе к концовке матча. Автором гола стал Дуглас Сантос. В итоге игра завершилась ничьей - 1:1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2035106-nuraly-alip-obyasnil-prichinu-golevoy-oshibki-v-matche-s-tsska/

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