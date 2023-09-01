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"Важная победа для всего Казахстана": Григорий Бабаян о выходе "Астаны" в групповой этап Лиги Конференций

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Григорий Бабаян
Григорий Бабаян. Фото: ФК "Астана"

Главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян прокомментировал результат команды после ничьи с албанским "Партизани" в решающем матче квалификации Лиги Конференций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба.

На послематчевой пресс-конференции главный наставник казахстанского клуба поделился мнением об игре.

"Невероятно сложный матч, столько эмоций, было большое давление. Особенно в первые 25 минут много борьбы проиграли, многое позволили сопернику. После этого у нас было два момента, когда Марин Томасов убежал один в один и Дарбо должен был забивать. Но, в целом, в первом тайме соперник был лучше и заслуженно повел в счете.

Во втором тайме нам удалось изменить игру, мы поговорили с ребятами в перерыве, указали на ошибки и очень важно, что мы забили быстрый гол. Это был сложнейший матч и слава Богу, что мы смогли до конца довести эту игру, добыли нужный нам результат и это очень важная победа для всего Казахстана. Хочу поздравить всех казахстанских болельщиков с выходом в групповой этап Лиги конференций.

Наверное, это был наш самый важный матч в этом году и хорошо, что все получилось, добились поставленной задачи" - заявляет Бабаян.

Напомним, ничья с "Партизани" позволила "Астане" впервые в ее истории отобраться в групповой этап Лиги Конференций. Соперников по группе столичная команда узнает уже сегодня, после жеребьевки, которая начнется в 18.30 (по казахстанскому времени)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034885-vazhnaya-pobeda-dlya-vsego-kazahstana-grigoriy-babayan-o-vyhode-astany-v-gruppovoy-etap-ligi-konferentsiy/

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