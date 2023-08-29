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Футболист Юрий Медведев: Из-за паспорта Чехии не могу выступать за сборную Казахстана

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Футболист Юрий Медведев
Юрий Медведев. Фото: пресс-служба ФК "Сочи"

Защитник российского футбольного клуба "Сочи" Юрий Медведев заявил, что пару лет назад получил предложение выступать за сборную Казахстана, передает сайт Матч ТВ.

При этом Юрий отметил, что для этого ему надо было отказаться от гражданства Чехии.

"Пару лет назад у меня было предложение выступать за сборную Казахстана, но из‑за паспорта Чехии его невозможно принять. Я хотел бы поиграть за сборную, но это невозможно. Казахстан — моя родина, я там родился, желание было", - заявил Медведев.

Отметим, что 27-летний чешский футболист является уроженцем Казахстана. Сейчас Юрий Медведев выступает за российский "Сочи". До этого он играл за такие клубы, как "Слован" (Словакия), "Сеница" (Словакия) и "Баник" (Чехия).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034496-futbolist-yuriy-medvedev-iz-za-pasporta-chehii-ne-mogu-vystupat-za-sbornuyu-kazahstana/

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