Елена Рыбакина посетила дебютный матч Месси в MLS

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Первая ракетка Казахстана и победительница "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина посетила дебютный матч звезды футбола Лионеля Месси в MLS (Major League Soccer), передает NUR.KZ.

Елена Рыбакина посмотрела вживую встречу MLS между "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Интер Майами", который завершился со счетом 0:2. Автором одного из голов стал Лионель Месси.

"Какая атмосфера! Спасибо за невероятный сезон, "Нью-Йорк Ред Буллз", - подписала пост в Instagram Елена.

Напомним, что Елена Рыбакина выступит в основной сетке открытого чемпионата США по теннису - US Open-2023.

В первом круге первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Украины Мартой Костюк (39-я ракетка мира). Игра пройдет в ночь с 28 на 29 августа в 00:30 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034211-elena-rybakina-posetila-debyutnyy-match-messi-v-mls/