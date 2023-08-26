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Две легенды: Месси и Джокович взорвали интернет совместным фото

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Лионель Месси и Новак Джокович
Лионель Месси и Новак Джокович: Фото: instagram.com / djokernole

Сербский теннисист, вторая ракетка мира Новак Джокович выложил на своей странице в Instagram совместное фото со звездой мирового футбола именитым аргентинцем Лионелем Месси, передает NUR.KZ.

23-кратный победитель турниров Большого Шлема и 7-кратный обладатель Золотого мяча встретились в Нью-Йорке в ресторане.

Теннисист сделал подпись к фото на испанском.

«Огромное удовольствие видеть тебя и общаться с тобой. Как всегда, желаю удачи и здоровья тебе и твоей семье», — обратился Джокович к Месси.

Напомним, Джокович вернется на теннисный корт 28 августа на Открытом чемпионате США. Серб побеждал на US Open трижды (2011, 2015, 2018).

Что касается Месси, то чемпион мира успешно продолжает карьеру в МЛС, где выступает за "Интер" (Майами).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2034115-dve-legendy-messi-i-dzhokovich-vzorvali-internet-sovmestnym-foto/

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