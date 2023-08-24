"Тобол" уступил "Виктории Пльзень" в домашнем матче плей-офф квалификации Лиги Конференций

ФК "Тобол": Фото: fctobol.kz

Костанайский футбольный клуб "Тобол" проиграл на своем поле чешской "Виктории Пльзень" (1:2) в рамках плей-офф отборочного раунда Лиги Конференции УЕФА, передает NUR.KZ.

Первый тайм команды проводили осторожно и не отметились опасными моментами. На перерыв они уходили с нулями на табло. Во второй 45-минутке гости на контратаках приблизились к воротам костанайцев и на 71 -й минуте был открыт счет. "Виктория Пльзень" продолжала давить и второй гол не заставил себя долго ждать. Авторами забитых мячей стали Каду и Лукаш Калвах.

В концовке второго тайма "Тобол" начал обострять и заработал пенальти, который успешно реализовал Серж Дебле. Итоговый счет 1:2 "Тобол" уступает.

Ответная игра пройдет в Чехии, через неделю, 31 августа в 23:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033876-tobol-ustupil-viktorii-plzen-v-domashnem-matche-pley-off-kvalifikatsii-ligi-konferentsiy/