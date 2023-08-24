Экс-лидер сборной Казахстана по футзалу завершил карьеру

Даурен Нургожин. Фото: kff.kz

33-летний игрок сборной Казахстана по футзалу и алматинского "Кайрата" Даурен Нургожин решил завершить карьеру профессионального игрока, передает пресс-служба КФФ.

Сообщается, что Даурен уже нашел для себя новое место работы. Он войдет в тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу, где будет ассистентом главного тренера Рикардо Кака.

Даурен Нургожин является воспитанником карагандинской школы футбола. За свою карьеру он поиграл в "Тулпаре" (42 матча, 13 голов) и алматинском "Кайрате" (193 игр, 36 голов).

Также на его счету 75 матчей за сборную Казахстана по футзалу, в которых отличился 18 раз.

Нургожин 8 раз становился чемпионом Казахстана и обладателем Кубка страны, а также выиграл 5 Суперкубков Казахстана. В составе национальной сборной завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2016 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033874-eks-lider-sbornoy-kazahstana-po-futzalu-zavershil-kareru/