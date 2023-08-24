Тренерский штаб сборной Казахстана по футболу назвал итоговый состав на матчи Евро-2024

Бахтиер Зайнутдинов. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев определился с окончательным составом на предстоящие матчи отборочного раунда Евро-2024, передает NUR.KZ.

Список футболистов был опубликован на официальной странице Федерации в Instagram. Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Александр Заруцкий ("Астана");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Ордабасы"), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все - "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит"), Еркин Тапалов ("Кызыл-Жар"), Лев Скворцов ("Химки"), Марат Быстров ("Ахмат"), Алибек Касым ("Актобе");

Полузащитники: Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ"), Асхат Тагыберген ("Ордабасы"), Максим Самородов ("Актобе"), Рамазан Оразов ("Тобол"), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (все - "Астана");

Нападающие: Рамазан Каримов ("Мактаарал"), Абат Аймбетов ("Астана"), Вячеслав Швырев ("Кайрат"), Владислав Прокопенко ("Астана").

Добавим, что 7 сентября сыграет с Финляндией, а 10 сентября - с Северной Ирландией. Матчи пройдут в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033754-trenerskiy-shtab-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-nazval-itogovyy-sostav-na-matchi-evro-2024/