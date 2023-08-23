Нуралы Алип о главном тренере "Зенита": Он умеет давать мотивацию

Нуралы Алип. Фото: Максим Константинов / Матч ТВ

23-летний защитник сборной Казахстана по футболу и российского "Зенита" Нуралы Алип высказался о главном тренере питерского клуба Сергее Семаке, передает "Матч ТВ".

По словам казахстанского футболиста, Сергей Семак умеет мотивировать и очень строг.

"Он умеет давать мотивацию, даже на тренировках. Очень строго смотрит за всем. Думаю, это ключевое. Дисциплина бьет класс, как в России говорят", - заявил Алип.

Напомним, что Нуралы Алип в текущем сезоне провел за "Зенит" шесть встреч. В составе питерского клуба он дважды становился чемпионом России.

Ранее появилась информация, что защитником сборной Казахстана интересуются клубы из Турции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033692-nuraly-alip-o-glavnom-trenere-zenita-on-umeet-davat-motivatsiyu/