"Трабзонспор" высказался о трансфере Нуралы Алипа

Нуралы Алип. Фото: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Руководство турецкого футбольного клуба прокомментировало слухи о трансфере защитника санкт-петербурского "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport.24.

Начальник турецкой команды Эмра Ток заявил, что вся информация, которая появилась в последнее время в СМИ по поводу интереса "Трабзонспора" к Нуралы Алипу не правда.

"Информация об интересе "Трабзонспора" к Алипу - неправда" - заявляет Ток журналистам.

Ранее издание Sports Digitale сообщило, что защитник «Зенита» Нуралы Алип может продолжить карьеру в чемпионате Турции. По сведениям источника, «Трабзонспор» и «Истанбул Башакшехир» хотели оформить полноценный трансфер 23-летнего казахстанского защитника этим летом.

Напомним, Нуралы Алип перешел в "Зенит" в 2022 году из алматинского "Кайрата".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033622-trabzonspor-vyskazalsya-o-transfere-nuraly-alipa/