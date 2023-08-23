Криштиану Роналду помог "Аль-Насру" выйти в групповой этап азиатской Лиги Чемпионов

Криштиану Роналду: Фото: Instagram.com / cristiano

Футбольный клуб "Аль-Наср" (Саудовская Аравия) победил в финальном матче квалификации азиатской Лиги Чемпионов против дубайского "Шабаб Аль-Ахли", передает NUR.KZ.

Главное противостояние отбора проходило на стадионе в саудовском Эр-Рияде. Матч мог закончиться для команды именитого португальца полным провалом, так как к 88-й минуте они проигрывали 1:2. Саудовский клуб же проявил характер и сделал впечатляющий камбэк. Итоговый счет 4:2. "Аль-Наср" отправляется в групповой этап турнира.

В составе триумфаторов забитыми голами отметились: дважды Андерсон Талиска и по одному мячу у Марцело Брозовича и Султана Аль-Ганам.

Криштиану Роналду же сделал голевую передачу на Брозовича. После победного матча именитый футболист поделился эмоциями.

"Трудная игра, но важная победа для квалификации в Азиатскую Лигу Чемпионов! Всегда верьте до конца! Никогда не сдавайтесь!" - пишет на своей странице в Instagram Криштиану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033611-krishtianu-ronaldu-pomog-al-nasru-vyyti-v-gruppovoy-etap-aziatskoy-ligi-chempionov/