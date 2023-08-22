"Я бы тоже хотел попробовать себя в Европе": Алип поздравил Зайнутдинова с переходом в "Бешикташ"

Нуралы Алип. Фото: vk.com/zenit

Защитник сборной Казахстана по футболу и петербургского "Зенита" Нуралы Алип пожелал удачи соотечественнику Бахтиеру Зайнутдинову в турецком "Бешикташе", пишет Sport24.ru.

По словам Нуралы, в ближайшем будущем он тоже хочет поиграть в Европе.

"Видел, как официально "Бешикташ" представил Зайнутдинова. Обязательно напишу и поздравлю. Желаю ему только удачи! Он большой молодец. Верим! Конечно, и я бы хотел попробовать себя в Европе. Без разницы, в каком чемпионате — готов играть в любом", - заявил Алип.

Также казахстанский защитник намерен бороться за место в составе "Зенита".

"Влияет ли психологически тот факт, что играю не так часто? Нет, нужно работать и все. Готов бороться за место в составе. Мы, казахский народ, никогда не сдаемся — работаем", — сказал Нуралы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033548-nuraly-alip-gotov-borotsya-za-mesto-v-sostave/