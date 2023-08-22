Объявлен расширенный состав сборной Казахстана по футболу на предстоящие матчи квалификации Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу: Фото: kff.kz

Главный тренер национальной сборной Магомед Адиев огласил расширенную заявку футболистов на домашние матчи отбора на чемпионат Европы против Финляндии и Северной Ирландии, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию футбола Казахстана.

В расширенный состав вошли 33 игрока.

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»), Александр Заруцкий («Астана»);

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба – «Ордабасы»), Багдат Каиров, Роман Асранкулов (оба – «Тобол»), Александр Марочкин, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский (все – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Алибек Касым («Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Еркин Тапалов («Кызылжар»), Лев Скворцов («Химки», Россия);

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан (оба – «Ордабасы»), Максим Самородов, Арман Кенесов (оба – «Актобе»), Бактиер Зайнутдинов («Бешикташ», Турция), Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (все – «Астана»), Рамазан Оразов, Ислам Чесноков (оба – «Тобол»);

Нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко (оба – «Астана»), Вячеслав Швырев («Кайрат»), Рамазан Каримов («Мактаарал»), Иван Свиридов («Шахтёр»);

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Амаль Сыздыков – тренер-аналитик, Эльшад Хинизов – видеооператор.

Учебно-тренировочные сборы начнутся 31 августа в столице. Окончательный состав будет определен позднее.

Напомним, в сентябре национальная команда проведет два домашних матча. 7 сентября подопечные Магомеда Адиева сыграют против Финляндии. Начало встречи – в 20:00 по времени Астаны. 10 сентбря пройдет матч со сборной Северной Ирландии. Начало – в 19:00 по времени Астаны. Обе встречи пройдут на стадионе «Астана Арена».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033461-obyavlen-rasshirennyy-sostav-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-na-predstoyaschie-matchi-kvalifikatsii-evro-2024/