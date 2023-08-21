Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ожидали большего": Нуралы Алип прокомментировал победу над "Спартаком"

Опубликовано:

Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Защитник сборной Казахстана по футболу и петербургского "Зенита" Нуралы Алип высказался о победе своей команды над московским "Спартаком" в рамках пятого тура РПЛ, пишет Матч ТВ.

Напомним, что в 5-м туре российской Премьер-лиги "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1. Нуралы Алип вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут.

По словам казахстанского защитника, они ожидали большего от московской команды в атаке.

"Большего ожидали от "Спартака". У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они через фланги будут выходить из‑под прессинга, а "Спартак" предпочел длинный пас и забросы. Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА", — заявил Алип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033332-ozhidali-bolshego-nuraly-alip-prokommentiroval-pobedu-nad-spartakom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.