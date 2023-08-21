"Ожидали большего": Нуралы Алип прокомментировал победу над "Спартаком"

Нуралы Алип. Фото: instagram.com/zenit_spb/

Защитник сборной Казахстана по футболу и петербургского "Зенита" Нуралы Алип высказался о победе своей команды над московским "Спартаком" в рамках пятого тура РПЛ, пишет Матч ТВ.

Напомним, что в 5-м туре российской Премьер-лиги "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 3:1. Нуралы Алип вышел в стартовом составе и сыграл все 90 минут.

По словам казахстанского защитника, они ожидали большего от московской команды в атаке.

"Большего ожидали от "Спартака". У них в чемпионате самая сильная атака — трио. Думали, они через фланги будут выходить из‑под прессинга, а "Спартак" предпочел длинный пас и забросы. Готовились, что Бонгонда выйдет в старте. Но Медина тоже хороший игрок, знаем его по ЦСКА", — заявил Алип.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2033332-ozhidali-bolshego-nuraly-alip-prokommentiroval-pobedu-nad-spartakom/