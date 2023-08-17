Магомед Адиев: Хочу подчеркнуть, что я сконцентрирован только на работе в сборной Казахстана по футболу

Магомед Адиев. Фото: Epsilon/Getty Images

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев поставил точку в разговорах о своем будущем. Он отметил, что не собирается совмещать посты, сообщает пресс-служба Федерации.

Отметим, что в различных СМИ неоднократно поднималась тема карьеры Адиева. В частности, была озвучена информация о предложениях специалисту возглавить футбольный клуб.

"Уважаемые друзья! В последнее время появились некоторые разговоры в СМИ о моем будущем.

Хочу еще раз подчеркнуть, что я полностью сконцентрирован только на работе в национальной сборной Казахстана и мы готовимся к предстоящим матчам в отборе на Евро-2024.

Все мои мысли связаны только со сборной, поэтому вопрос о каких либо совмещениях постов до конца квалификации не рассматривается. Надеюсь, я достаточно четко прояснил свою позицию.

В сентябре нас ждут важнейшие игры против Финляндии и Северной Ирландии. Надеемся на поддержку наших болельщиков и будем ждать всех на "Астана Арене". Алға, Қазақстан",- заявил Адиев.

Напомним, что Магомед Адиев тренирует сборную Казахстана с 2022 года. До этого 46-летний российский специалист работал в таких клубах, как "Шахтер" (Казахстан), "Чайка" (Россия), "Анжи" (Россия) и "Легион Динамо" (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032907-magomed-adiev-hochu-podcherknut-chto-ya-skontsentrirovan-tolko-na-rabote-v-sbornoy-kazahstana-po-futbolu/