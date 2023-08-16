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Главному тренеру сборной Казахстана по футболу предложили возглавить клуб РПЛ

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Тренер Магомед Адиев
Магомед Адиев. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в скором времени может возглавить клуб российской Премьер-лиги - грозненский "Ахмат", передает Sport24.

По информации источника, команда из Грозного предложила главному тренеру сборной Казахстана вариант с совмещением постов. Отмечается, что Магомед Адиев еще не дал утвердительного ответа.

Ранее "Ахмат" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ташуевым. Причиной стал неудачный старт команды в РПЛ.

Напомним, что Магомед Адиев тренирует сборную Казахстана с 2022 года. До этого 46-летний российский специалист работал в таких клубах, как "Шахтер" (Казахстан), "Чайка" (Россия), "Анжи" (Россия) и "Легион Динамо" (Россия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032674-glavnomu-treneru-sbornoy-kazahstana-po-futbolu-predlozhili-vozglavit-klub-rpl/

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