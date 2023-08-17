"Криштиану Роналду начал это": Неймар прокомментировал свой переход в Саудовскую Аравию

Неймар. Фото: Chris Ricco/Getty Images

Бразильская супер-звезда мирового футбола Неймар, недавно перешедший в "Аль-Хиляль" из ПСЖ, поделился мыслями о предстоящих целях вместе с новой командой, сообщает Championat.com.

«Я считаю, что Криштиану Роналду начал всё это, и все называли его сумасшедшим. Сегодня вы видите, что лига растет всё больше и больше. Лига будет очень конкурентоспособной, особенно после подписаний, сделанных в летнее трансферное окно. Я считаю, что конкуренция важна. Вот почему я присоединяюсь к этой лиге. Мной движут вызовы. Я здесь, чтобы помочь лиге расти.

Это захватывающе, встреча с высококлассными игроками из других команд волнует и мотивирует играть ещё лучше. И само собой разумеется, что, когда вы встречаетесь с Роналду, Бензема, Фирмино, волнение ещё больше.

Поэтому я счастлив присоединиться к этой лиге, встречаться с ними будет замечательно, это будет фантастично», — делится словами бразильца ESPN.

Напомним, Неймар подписал контракт с "Аль-Хилялем" 15 августа. За парижан 31-летний бразильский футболист выступал с 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032882-krishtianu-ronaldu-nachal-eto-neymar-prokommentiroval-svoy-perehod-v-saudovskuyu-araviyu/