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"Он нам не подходит": "Севилья" отказалась от трансфера Серхио Рамоса

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Серхио Рамос на тренировке
Серхио Рамос. Фото: John Berry/Getty Images

Президент испанского футбольного клуба "Севилья" официально ответил отказом на трансфер чемпиона мира и Европы, защитника Серхио Рамоса, передает NUR.KZ со ссылкой на местную газету Marca.

Руководитель клуба Хосе Кастро категорично заявил, что "Севилья" не планирует подписывать контракт с Рамосом.

"Серхио Рамос хочет в "Севилью"? А я хочу самолет, давайте его сюда. Я не знаю, что здесь еще можно сказать. Скажу здесь и сейчас: у нас нет никаких переговоров с Рамосом. Такого варианта никогда не было, потому что он нам не подходит" - говорит Кастро.

Напомним, ранее титулованный испанец выступал за "Севилью" с 2002 по 2005 год, а затем перешел в "Реал Мадрид".

По окончании сезона 2022-2023 Рамос покинул стан ПСЖ и до сих пор находится в поиске новой команды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032746-on-nam-ne-podhodit-sevilya-otkazalas-ot-transfera-serhio-ramosa/

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