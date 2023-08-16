Месси помог своей команде выйти в финал "Кубка Лиг"

Лионель Месси. Фото: Gettty Images/ Soccrates Images / Contributor

Аргентинская супер-звезда мирового футбола Лионель Месси забил за "Интер Майами" в полуфинальной встрече против "Филадельфия Юнион" (4:1) и вышел вместе с командой в финал "Leagues Cup", передает NUR.KZ.

Клуб аргентинца проводил игру на выезде. "Интер Майами" открыл счет уже на третьей минуте. Автором гола стал венесуэлец Хосеф Мартинес. Затем Месси на 20-й минуте укрепил преимущество своей команды. Тем самым продлив свою результативную серию до шести матчей подряд. На счету Лео сейчас 9 голов и 1 передача.

Затем бывший партнер Месси по испанской "Барселоне" Жорди Альба и Давид Руиз довели счет до разгромного. Голом престижа за "Филадельфию Юнион" отметился Алехандро Бедойя. Итоговые цифры на табло 4:1. "Интер Майами" без особых усилий выходит в финал.

Финал пройдет в ночь с 19 на 20 августа в Нэшвилле против одноименного клуба. Впервые в истории турнира "Кубок Лиг" в главном противостоянии сыграют две американские команды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032710-messi-pomog-svoey-komande-vyyti-v-final-kubka-lig/