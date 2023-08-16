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Еще одна футбольная звезда едет в Саудовскую Аравию. Неймар подписал контракт с клубом "Аль-Хиляль"

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Неймар
Неймар. Фото: Chris Ricco/Getty Images

Бразильский нападающий Неймар будет выступать за команду саудовской профессиональной лиги «Аль-Хилал»; в этот клуб он перейдет из парижского «Пари Сен-Жермен». В Саудовской Аравии уже играют такие мировые футбольные звезды, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.

Сделка с бывшим игроком «Барселоны» оценивается примерно в 90 млн евро (более 98 млн долларов США) плюс надбавки.

«Пари Сен-Жермен» купил Неймара за рекордную на 2017 год сумму, превысившую 250 млн долларов.

Но тренер ПСЖ Луис Энрике не планировать использовать 31-летнего футболиста в новом сезоне.

В начале лета из «Пари Сен-Жермен» также ушел еще один звездный игрок — Лионель Месси.

По имеющимся данным, годовой доход форварда во Франции составлял около 25 млн евро. При этом сообщается, что в Саудовской Аравии ему будут платить 150 млн евро в год, то есть шесть раз больше.

Неймар провел за ПСЖ 173 матча и помог клубу выиграть 13 трофеев. При нем в 2020 году ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов.

«Всегда трудно прощаться с таким замечательным игроком, как Неймар, который является одним из лучших игроков в мире, — сказал Нассер Аль-Хелаифи, президент и исполнительный директор ПСЖ. — Я никогда не забуду тот день, когда он прибыл в «Пари Сен-Жермен», и то, что он сделал для нашего клуба и нашего проекта за последние шесть лет».

Во время пребывания Неймара во французской столице он получил ряд травм. В марте ему сделали операцию, из-за которой он пропустил остаток сезона и возобновил тренировки только в июле.

Переход Неймара в саудовский клуб продолжил впечатляющие траты футбольной лиги Саудовской Аравии, которая хочет в ближайшие несколько лет стать одной из лучших в мире.

В нее ранее перебрались Карим Бензема, Н'Голо Канте, Джордан Хендерсон, Рубен Невес, Садио Мане и Роберто Фирмино.

А в январе суперзвезда сборной Португалии Криштиану Роналду перешел в клуб «Аль-Наср» из «Манчестер Юнайтед».

Роналду заявил, что саудовская лига очень конкурентоспособна, но у нее есть пространство для совершенства. «У нас очень хорошие команды, очень хорошие арабские игроки, но инфраструктура — ее надо улучшать»,— сказал он.

Роналду отметил, что адаптировался к жизни в саудовском клубе, хотя она довольно сильно отличается от европейского футбола, в котором он играл за элитные команды, такие как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал Мадрид».

«В Европе мы больше тренируемся утром, а здесь мы тренируемся днем или ночью. А когда начинается Рамадан, ты начинаем тренировки в 10 часов вечера. Это поначалу было довольно странным», — добавил он.

Среди новых товарищей Неймара по команде — бывший капитан «Вулверхэмптона» Рубен Невес, бывший центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали и Сергей Милинкович-Савич, бывший игрок «Лацио». Все они были куплены за большие деньги.

Комментарий футбольного комментатора Би-би-си Саймона Стоуна

Это еще одно подписание серьезного контракта с саудовской профессиональной лигой, от которого выиграли финансы крупного европейского клуба.

Даже если зарплата Неймара несколько ниже той суммы, о которой все говорят, все равно это намного больше 25 млн евро в год, которые он получал в ПСЖ. Поэтому для него переход в саудовский клуб, безусловно, имеет смысл.

Подобно Месси, возраст которого намного больше, Неймар сейчас чаще всего играет лишь в какие-то отдельные моменты. Но, как и в случае с Месси, эти моменты могут быть совершенно волшебными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032617-esche-odna-futbolnaya-zvezda-edet-v-saudovskuyu-araviyu-neymar-podpisal-kontrakt-s-klubom-al-hilyal/

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