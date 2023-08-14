"Реал" официально объявил о подписании контракта с вратарем Кепой Аррисабалагой

Кепа Аррисабалага. Фото: Adam Hunger/Getty Images

Испанский футбольный клуб "Реал" (Мадрид) официально объявил о переходе голкипера Кепы Аррисабалаги. "Сливочные" арендовали игрока у "Челси", сообщает официальный сайт команды.

"ФК "Реал" и ФК "Челси" договорились об аренде Кепы Аррисабалаги, который подписал контракт с командой на один сезон. Срок действия соглашения будет действовать до 30 июня 2024 года.

Кепа играет за сборную Испании. С Испанией он выиграл чемпионат Европы до 19 лет в 2012 году.

Завтра, 15 августа, состоится церемония презентации Кепы в качестве нового игрока "Реала",- говорится в сообщении.

Добавим, что Кепа в составе "Челси" становился победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032397-real-ofitsialno-obyavil-o-podpisanii-kontrakta-s-vratarem-kepoy-arrisabalagoy/