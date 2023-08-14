Криштиану Роналду завоевал первый трофей с "Аль-Насром"

Роналду. Фото: Twitter/AlNassr FC

Португальский футболист в составе саудовского клуба стал победителем "Кубка арабских чемпионов", в главном противостоянии которого, в дополнительное время они одолели "Аль-Хиляль" со счетом 2:1, передает NUR.KZ.

Криштиану помог своей команде и оформил дубль. Пятикратный обладатель золотого мяча отличился на 74-й и 98-й минутах. За "Аль-Хиляль" же голом отметился Микаэль, который открыл счет на 51-й минуте. После важной победы Роналду поблагодарил команду в социальных сетях.

"Я невероятно горд, тем что смог помочь своей команде завоевать этот трофей в первый раз. Спасибо всем в клубе, что причастен к этому великому достижению, также благодарен моей семье и друзьям, которые всегда поддерживали меня. Фантастическая поддержка от наших фанатов! Этот успех принадлежит также и вам" - обращается на своей странице в Instagram Криштиану.

Отметим, что для 38-летнего португальца это первый трофей в составе саудовцев, после того как он присоединился к команде в январе этого года. Контракт с "Аль-Насром" рассчитан до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032328-krishtianu-ronaldu-zavoeval-pervyy-trofey-s-al-nasrom/