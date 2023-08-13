"Челси" и "Ливерпуль" разошлись миром в стартовом туре АПЛ

"Ливерпуль" - "Челси". Фото: Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Лондонский футбольный клуб "Челси" на своем поле принял "Ливерпуль" в центральном поединке первого тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, передает NUR.KZ.

Матч, который прошел на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершился со счетом 1:1.

Первыми на табло счет открыли гости - на 18-й минуте с передачи Мохамеда Салаха отличился Луиш Диас. Позже хозяева на 37-й минуте сравняли счет усилиями новичка "синих" Акселя Дисаси. До конца встречи счет не изменился.

Отметим, что в первом тайме из-за офсайда не были засчитаны голы Салаха и Чилуэлла.

В следующем туре английской Премьер-лиги "Челси" на выезде сразится с "Вест Хэмом", а "Ливерпуль" дома примет "Борнмут".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2032294-chelsi-i-liverpul-razoshlis-mirom-v-startovom-ture-apl/