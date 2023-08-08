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Неймар намерен покинуть ПСЖ

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Неймар
Неймар. Фото: Chris Ricco/Getty Images

Бразильская звезда мирового футбола Неймар хочет вернуться в "Барселону" уже этим летом. Он намерен покинуть "Пари Сен-Жермен", сообщает французское издание L'Equipe.

По информации источника, нападающий объявил о своем уходе руководству ПСЖ в минувшие выходные. Неймар спустя шесть лет намерен вернуться в стан "сине-гранатовых". Позиция бывшего клуба бразильца по этому соглашению неизвестна.

Сообщается, что Неймар может быть включен в сделку по трансферу Усмана Дембеле, который присоединится к ПСЖ в качестве свободного агента за 50 млн долларов.

Напомним, что 31-летний бразилец перешел в французский клуб в 2017 году за рекордные 222 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается самым дорогим в истории футбола. Контракт Неймара и ПСЖ истекает в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031654-neymar-nameren-pokinut-pszh/

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