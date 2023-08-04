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Лига конференций УЕФА: "Актобе" прошел "Торпедо", "Ордабасы" уступил "Легии"

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Футбольный клуб "Актобе"
ФК "Актобе". Фото: instagram.com/fcaktobe_official/

Казахстанские футбольные клубы "Актобе" и шымкентский "Ордабасы" провели ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Так, "Актобе" на своем поле уступил "Торпедо" из Кутаиси со счетом 1:2. На гол Максима Самородова гости ответили точными выстрелами Георгия Арабидзе и Иракли Бугридзе.

Несмотря на поражение западно-казахстанский клуб прошел дальше по сумме двух встреч (4:1 в гостях, 1:2 дома).

В Варшаве "Легия" победила "Ордабасы" - 3:2. В составе победителей отличились Павел Вшолек, Юри Рибейру и Томас Пекхарт. У шымкентцев голы забивали Всеволод Садовский и Сергей Малый. Тем самым, по итогам двух матчей (2:2, 3:2) дальше прошла польская команда.

Ранее костанайский "Базель" сенсационно выбил швейцарский "Базель" из Лиги конференций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031240-liga-konferentsiy-uefa-aktobe-proshel-torpedo-ordabasy-ustupil-legii/

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