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"Тобол" сенсационно прошел "Базель" в отборе Лиги конференций УЕФА

Опубликовано:

ФК Тобол
ФК Тобол. Фото: sportinfo.kz

Футбольный клуб из Костаная “Тобол” пробился в третий раунд квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, пройдя швейцарский “Базель” по сумме двух матчей, передает NUR.KZ.

Ответный матч между командами, который прошел в Костанае, завершился со счетом 1:2 в пользу швейцарского клуба.

В составе победителей отличились Антон Каде и Жан-Кевин Агустин (с пенальти). У хозяев гол с пенальти забил Серж Дебле.

Тем самым “Тобол” по сумме двух встреч (3:1 в первом и 1:2 во втором матче) выбил “Базель” из Лиги конференций.

Напомним, что сегодня состоятся еще два матча с участием казахстанских команд в отборе Лиги конференций: “Актобе” - “Торпедо” Кутаиси, “Легия” - “Ордабасы”.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031196-tobol-sensatsionno-proshel-bazel-v-otbore-ligi-konferentsiy-uefa/

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