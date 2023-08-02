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"Астана" проиграла "Динамо Загреб" и вылетела из Лиги чемпионов

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Матч "Астана" - "Динамо Загреб"
Матч "Астана" - "Динамо Загреб". Фото: ФК "Астана"

Столичный футбольный клуб "Астана" потерпел поражение на домашнем стадионе в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против "Динамо Загреб" (Хорватия), передает NUR.KZ.

Встреча в Астане завершилась со счетом 2:0. Наша команда имела возможности для взятия ворот. Однако реализовать свои моменты не сумела.

Хорваты же смогли отправить в ворота "Астаны" два мяча. На 24 минуте отличился Махир Эмрели. Второй гол гости забили во втором тайме. Точку в матче на 89 минуте поставил Антонио Марин.

Таким образом, "Астана" уступила с общим счетом 0:6 (первый матч завершился со счетом 0:4). Теперь клубу предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы. Первый матч наша команда сыграет против "Лудогорца" (Болгария).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2031055-astana-proigrala-dinamo-zagreb-i-vyletela-iz-ligi-chempionov/

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