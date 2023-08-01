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Директор ФК "Тобол": Если не пройдем "Базель", то это будет позор

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Андрей Канчельскис и Кумар Аксакалов
Андрей Канчельскис и Кумар Аксакалов. Фото: fctobol.kz

Директор футбольного клуба "Тобол" Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от ответного матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА против "Базеля", передает Metaratings.ru.

По словам руководителя костанайского клуба, они обязаны проходить такие команды, как швейцарский "Базель".

"У ребят нормальное настроение после победы над "Базелем". Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если "Тобол" не пройдет "Базель", то это будет позор.

Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили "Базель" по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду – "Тобол", где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!

Да, "Базель" с большим опытом в еврокубках, много играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но то, какой они командой были раньше, и какие сейчас, – это разные вещи. Не знаю, что с ними происходит. "Тобол" достоин играть в групповом этапе Лиги Конференций", - заявил Андрей Канчельскис.

Напомним, что первый матч между командами завершился сенсационной победой "Тобола" со счетом 3:1. Ответная игра состоится 3 августа в Костанае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030890-direktor-fk-tobol-esli-ne-proydem-bazel-to-eto-budet-pozor/

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