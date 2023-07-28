"Тобол" с крупным счетом обыграл "Базель" в Лиге конференций УЕФА

ФК "Тобол". Фото: ФК "Тобол"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал победу в гостевом матче против "Базеля" (Швейцария) во втором раунде квалификации Лиги конференций УЕФА, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась в Швейцарии и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Тобола".

"Базель" вышел вперед на 25 минуте - отличился Тьерно Барри. Примечательно, что на 56-й минуте данный игрок получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве, "Базель" пропустил от "Тобола" три мяча.

На 57-й минуте забил Серж Дебле. Через пять минут Рамазан Оразов сделал счет 2:1, а точку поставил Ислам Чесноков, забивший после второго удаления - поле покинул игрок "Базеля Рикардо Калафьори.

Также крупной победы в гостях добился и футбольный клуб "Актобе". Во втором раунде квалификации Лиги конференций команда сыграла против "Торпедо Кутаиси" (Грузия).

Казахстанский клуб выиграл со счетом 4:1. Голами в составе "Актобе" отличились Алибек Касым, Милош Раичкович, Максим Самородов и Андрий Филипович. У хозяев забил Георгий Арабидзе.

Ответные матчи пройдут 3 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2030370-tobol-s-krupnym-schetom-obygral-bazel-v-lige-konferentsiy-uefa/